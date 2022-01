Leit hu missten aus hiren Haiser eraus, Schoule sinn zoubliwwen. Och an der Haaptstad Athen ass den Trafic deels kollabéiert.

Well et a Griicheland sou seele schneit, hunn déi meescht Leit och keng Wanterpneuen. Och Insele wéi Kreta oder Mykonos si betraff. Leschte Wanter hat et am südeuropäesche Land och scho souvill geschneit.