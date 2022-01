Si wieren an enger Kasär an der Haaptstad Ouagadougou agespaart, heescht et vu Vertrieder vun de Putschisten der Noriichtenagence AFP géintiwwer.

D'Zaldote geheien dem Staatschef Kaboré vir, am Kampf géint déi radikalislamesch Milizen versot ze hunn.

Schonn de Weekend iwwer goufen et hefteg Protester géint d'Regierung. Et koum zu Onrouen an de Kasären uechter d'Land. Verschidden Zaldoten hu gefuerdert, dass d'Spëtzt vun der Arméi sollt entlooss ginn an dass ee méi Moyene am Kampf géint d'Dschihadiste bräicht, grad ewéi méi Ënnerstëtzung fir d'Famill vun den Zaldoten, déi am Kampf gestuerwe sinn.

De President hat eng Ausgangsspär fir Nuets decidéiert. Och Schoule sollte bis en Dënschdeg zou bleiwen. Vun engem Putsch wollt een deen Ament näischt wëssen. Nëmmen 1 Dag drop war d'Situatioun eng aner.

Déi franséisch Regierung huet hir Staatsbierger am Burkina Faso opgeruff besonnesch virsiichteg ze sinn an op Reesen am Beschten ze verzichten. Et géif een d'Situatioun am Land mat gréisster Opmierksamkeet observéieren, esou de franséischen Ausseministère.

Et gouf am Burkina Faso an de leschte Joren ëmmer nees Putschen oder Putschversich.