E Milliardär wollt säi Bugatti Chiron op der A2 am Oste vun Däitschland testen an huet sech dobäi gefilmt an als Video op Youtube eropgelueden.

Am Video ass ze gesinn, wéi de Mann op der Streck tëscht Magdeburg a Berlin eng Vitess vu 417 Kilometer an der Stonn erreecht huet. D'Opname sollen aus dem Summer 2021 stamen. Hien huet se awer eréischt an de leschte Wochen online gesat. Mëttlerweil gouf de Video schonn e puer Millioune Mol ugeklickt. D'Videoe goufe professionell produzéiert. Ënnert anerem gouf och vu Brécken erof gefilmt oder aus anere Gefierer eraus. Änlech Videoe soll hien och schonn an der Vergaangenheet op där selwechter Streck gemaach hunn. Elo ermëttelt d'Police am däitsche Bundesland Sachsen-Anhalt mam Verdacht op illegaalt Rennen. Beim Verdächtegen handelt et sech ëm e Milliardär aus Tschechien.