Zu Bréissel hunn sech e Méindeg d'EU-Ausseministere getraff, fir iwwer d'Ukrain-Kris ze beroden.

Den US-Ausseminister Antony Blinken huet iwwer Videokonferenz un dëser Reunioun deelgeholl. Et géif elo drëms goen, fir eng diplomatesch Léisung ze fannen, seet de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

D'Gefor ass reell. Eng russesch Invasioun ass méiglech, seet de Jean Asselborn, et kéint een dës Menace awer och als Message un de Weste verstoen. De Westen, d'Europäesch Unioun an d'Nato hu bis ewell richteg reagéiert op d'Menacen aus Russland, seet de Lëtzebuerger Ausseminister. Et hätt ee Moskau eng Offer gemaach, bis ewell gouf dës Offer zréckgewisen.

De Vladimir Putin kennt d'Konsequenzen, déi eng Invasioun vun der Ukrain géingen hunn. De Lëtzebuerger Ausseminister ass dowéinst iwwerzeegt, datt dës Kris iwwert den diplomatesche Wee ka geléist ginn.