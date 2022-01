Déi franséisch Police huet bei Moineville op der Autoroute de L’est 2 Lëtzebuerger ugehalen, déi allen 2 drogéiert gefuer sinn.

Den Ee war mat iwwer 200 mat sengem Auto ënnerwee, deen aneren ëmmerhi mat 170, a wéi gesot ass den Drogentest bei deenen Zwee positiv ausgefall.

Béid Gefirrer koumen mol an d’Fourrière an déi drogéiert Männer an de Garde-à-vue.