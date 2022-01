Dat huet d’Klimaschutz-Organsiatioun ugekënnegt. Dat Ganzt wäert ënnert dem Slogan "People not profit" stoen.

Et solle bis dohin, jee no Land, Corona-bedingt Hygiènes-Konzepter ausgeschafft ginn. De mëttlerweil 10. globale Protest wier néideg, well nach ëmmer vill ze wéineg fir de Klimaschutz géif gemaach ginn, esou Fridays for future, a wann, dann dacks op Käschte vun deene Länner, déi haut scho ferm vum Klimawandel betraff sinn.