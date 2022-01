Et gëtt ëmmer méi enk fir de Boris Johnson. Mëttlerweil enquêtéiert och d'London Metropolitan Police an der sougenannter "Partygate"-Affär.

Ëm wat geet et beim sougenannten „Partygate" genee? Wéi reagéiert de Premier a wéi kann et virugoen? D'Annick Goerens mat engem Iwwerbléck iwwert déi Thematik, déi den Ament héich Wellen a Groussbritannien schléit.

Partygate-Affär am Iwwerbléck / Rep. Annick Goerens

"Party time" an der Downing Street

De Begrëff "Partygate" deit drop hin, ëm wat et bei där ganzer Affär geet. Nämlech Partyen, bei deenen och de Boris Johnson mat dobäi war, an déi hien an e schlecht Liicht réckelen. Ugefaangen huet et mat enger Party de 16. Abrëll 2020, also matzen am éischte Corona-Lockdown. D'Feier gouf am Gaart vun der N°10 Downing Street ofgehalen, dem brittesche Premier säi Sëtz zu London. Wärend Millioune Britte wärend dem Lockdown doheem bliwwe sinn, gouf an der Downing Street gefeiert a gedanzt. Wéi et heescht, wier den Johnson awer net deen Dag do gewiescht.

Wat deem ganze Skandal d'Kiischt op de Kuch setzt, ass, dass dës Partyen och wärend enger Period vun nationaler Staatstrauer organiséiert goufen. D'Queen huet den Dag duerno nämlech ganz eleng an der Kierch missen hire Mann, den Prënz Philip begruewen. Wann d'Britten och scho selwer d'Gefill haten, vun hirem Premier veräppelt ze ginn, dann huet dat do natierlech nach een drop gesat, well fir vill Britten ass d'Royal Family nach ëmmer helleg. De Büro vum Boris Johnson hat sech doropshi beim Buckingham Palace entschëllegt.

De 16. Abrëll war net déi eenzeg Kéier, datt an der Downing Street gefeiert gouf. Wéi sech erausgestallt huet, war dat och ee Mount drop, den 20. Mee de Fall. Et war eng Gaardeparty an do war de Premier awer dobäi. Och dofir huet hie sech schonn offiziell am Parlament entschëllegt.

© AFP

De Premier entschëllegt sech a seet, hien géing verstoen, firwat d'Leit mat him a senger Regierung rose wieren, well si missten doheem bleiwen an d'Gefill hätten, dass déi, déi d'Reegele maachen, sech selwer net géingen drun halen. Awer hie seet am gläichen Otemzuch, hie wär just fir 25 Minutten do gewiescht a wier dovunner ausgaangen, dass dat een Evenement vun der Aarbecht gewiescht wär. Besonnesch fir déi Ausso gëtt de Boris Johnson och haut nach geschleeft.

An domadder war et nach net gedoen. E Méindeg goufen et nees nei Revelatiounen. Schonn nees goung rieds iwwert eng Party. Déi Kéier wier et eng Gebuertsdagsparty gewiescht fir de Boris Johnson am Juni 2020. Och do goufen et op der Insel nach strikt Restriktiounen an den éischte Lockdown war souguer zu där Zäit bei de Britten nach net eriwwer. Op der Party wär natierlech een "Happy birthday" gesongen a Kuch giess ginn, awer och just ganz kuerz. Dat kléngt op den éischte Bléck harmlos, ma zu där Zäit hunn net méi wei zwou Persounen an zouene Raim dierfe beienee sinn.

Wéi geet et elo virun?



Offiziell ass eng héich Regierungsbeamtin, d'Sue Gray, den Ament dermat beschäftegt, eng Enquête iwwer all déi Partyen ze maachen. Kuerz viru Mëtteg ass dunn nach d'Nouvelle komm, datt och elo d'Police offiziell an där Affär enquêtéiert. D'Kommissärin Cressida Dick sot, d'Police géing enquêtéiere wéinst de presuméierte Violatioune vun de Covid-19-Reglementer an der Downing Street, mä och an anere Regierungssëtzer. Do muss een awer relativéieren: dat heescht elo net, dass de Premier an de Prisong muss oder dass grouss Prozesser wäerten doduerch kënnen entaméiert ginn. Hei geet et virop ëm Geldstrofen. Da bleift natierlech all Kéiers och d'Fro ze klären, ob de Premier op all deene Partye present war oder net.

D'Sue Gray huet awer scho matgedeelt, dass och investigéiert gëtt am Kader vu Partyen, déi am Privathaus vum Johnson sollen organiséiert ginn sinn, direkt niewendrun op der Nummer 11 Downing Street. Do wär virun allem dem Boris Johnson seng Fra am Spill gewiescht.

Mat engem Resultat ass u sech fir Enn Januar ze rechnen. D'Sue Gray gouf ugangs Dezember mat der Enquête chargéiert. Ob déi héich Beamtin sou séier liwwere kann, ass onkloer, well quasi am Wochentakt nei Revelatiounen derbäi kommen.

D'Fuerderungen no engem Récktrëtt - och vu Memberen aus senger eegener Partei, den konservativen Tories - ginn ëmmer méi haart. E Mësstrauensvott steet och am Raum. De symbolesche Stréck ronderëm d'Karriär vum Johnson zitt sech ëmmer méi zou an trotz senge villen Excusë gesäit et schlecht aus fir de brittesche Politiker.