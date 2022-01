D'Fro vum Peter Doocy iwwert d'Inflatioun war dem US-President ze wäit gaangen. Mat enger ruppeger Äntwert huet den Joe Biden dës gekontert.

Beim Erausgoen hat de Journalist vum konservative Sender Fox-News den Joe Biden gefrot, ob déi héich Inflatioun an den USA dem President senger Partei bei den Tëschewalen vum Kongress am November kéint schueden. "Nee, et ass e groussaartege Pluspunkt, méi Inflatioun" äntwert den Joe Biden. An huet dunn nach de Saz "What a stupid son of a bitch" drugehaangen.

Well d'Mikroen nach u waren, gouf d'Beleidegung, déi wuel just fir d'Leit am direkten ëmkrees geduecht war, nach mat iwwerdroen, matgeschnidden a steet esouguer am offiziell Protokoll vum Wäissen Haus. An den USA gëtt d'Frechheet "son of a bitch" manner schlëmm opgeholl, wéi de Pendant an anere Sproochen, wéi zum Beispill "Hurensohn" op Däitsch oder "fils de pute" op Franséisch.

Den Doocy huet d'Äntwert vum President e besser mat Humor geholl. "Nach huet keen e Faktencheck gemaach a gesot, datt dëst net wouer wier" huet hien mat engem Grinse kuerz dono op Fox News gesot. Méi spéit huet de Reporter e weideren Update ginn. De President hätt him ugeruff a matgedeelt: "Et ass näischt Perséinleches, Kolleeg".