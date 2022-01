D'Stad Heidelberg a virun allem d'Studenten an d'Personal vun der Universitéit stinn och um Dag nom Amoklaf nach ëmmer ënner Schock.

Um Méindeg de Mëtteg hat zu Heidelberg een Amokleefer um Campus vun der Uni ëm sech geschoss. Nieft dem Täter ass och eng Studentin dobäi ëm d'Liewe komm. Dräi weider Persoune goufe blesséiert.

Heidelberg ass och bei Lëtzebuerger Studenten eng beléiften Unisstad. A sou koum et dann och, dass vun den 350 Lëtzebuerger Studenten, der och vill dee Moment an der däitscher Stad waren. Mir hu mam Felix Minette a Charel Karier vun der Associatioun vun de Lëtzebuerger Studenten iwwert d'Situatioun zu Heidelberg geschwat.

Déi zwee waren net wäit ewech vum Unissall an deem d'Schëss gefall sinn. Zum Gléck ass hinnen an den anere Lëtzebuerger Studenten näischt geschitt. An awer léisst sou en dramateschen Tëschefall hei wuel kee kal.