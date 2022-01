Mat der neier Radiotherapie kënnen Tumeuren zerstéiert ginn, ouni déi gesond Zelle ronderëm futti ze maachen.

Och Lëtzebuerg kann an Zukunft hoffentlech vun där neier Therapie profitéieren. Zu Nanzeg soll en Zentrum fir déi nei Protonentherapie opgeriicht ginn, un deem och Lëtzebuerg sech bedeelegt.

Kriibspatienten effikass behandelen, ouni schwéier Niewewierkungen, dat versprécht déi nei Protonentherapie. An der Groussregioun soll elo esou een Traitementszenter entstoen. Och Lëtzebuergesch Patiente kéinten dovu profitéieren, erkläert den Dr Vogin zu Esch. De Virdeel vun der Protonentherapie: Duerch d'Bestralung kënnen Tumeure cibléiert behandelt ginn, ouni dass gesond Zelle ronderëm beschiedegt ginn.

Déi kleng leiden am meeschten ënnert de Laangzäitfolge vun der traditioneller Bestralung, well si nach laang mat de Konsequenze liewe mussen. Fir d'Kanner ass d'Protonentherapie dowéinst eng gutt Alternativ.

Allerdéngs kann net all Kriibszort mat der neier Therapie traitéiert ginn. Den Dr, Peiffert, Coordinateur vum Projet, erkläert, den neien Zenter kéint gutt 200 Patienten am Joer traitéieren. Nanzeg wier wéinst senger zentraler Lag den optimale Standuert an der Groussregioun Lorraine, Wallonie, Saarland a Lëtzebuerg.

Zu Lëtzebuerg brauchen all Joer ongeféier 10 Patienten eng Protonentherapie, an Zukunft kéinten awer ronn 20% vun de Radiotherapiespatiente vun der neier Method profitéieren. Am Moment ass den noosten Zenter zu Louvain, also knapps dräi Stonnen ze fueren.

Nanzeg ass gutt 100 Kilometer méi no, dowéinst falen d'Käschte vum Openthalt deemno wéi ewech. Am Ament waart een awer op de Feu vert vun der franséischer Santé fir de Standuert Nanzeg. Lëtzebuerg bedeelegt sech mat 2,2 Milliounen Euro um neien Zenter. Alles an allem wäert dee ronn 42 Millioune kaschten.

Weider Detailer gëtt et bei de Kolleege vun RTL 5minutes.