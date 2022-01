Am September 2021 war en 20 Joer jonke Mataarbechter vun enger Bensinsstatioun erschoss ginn, well hien e Client opgefuerdert hat, seng Mask unzedoen.

De Parquet huet dann elo Enn Januar den 49 Joer ale Mann, dee fir den déidleche Schoss soll verantwortlech sinn, ugeklot. Dat wéinst Mord a wéinst dem Dobäihunn an dem onerlaabte Besëtz vun enger Schosswaff.

Der Uklo no wollt de Mann um Dag vun der Dot an der Tankstell akafen. Well hien awer keng Mask unhat, soll et eng kuerz Diskussioun tëscht him an dem jonke Mataarbechter ginn hunn, esou d'Ermëttler. De Mann soll no ronn 90 Minutten erëmkomm sinn, dëst d'Kéier mat enger Mask. An der Keess huet hien dës awer erofgezunn an nees koum et zu enger Diskussioun. Doropshin huet den 49 Joer ale Mass e Revolver gezunn an d'Affer an de Kapp geschoss.

Wéi d'Police de Mann kuerz drop verhéiert huet, huet hien d'Dot zouginn. Dono awer huet hien net méi driwwer geschwat. Dem Parquet no hunn d'Mesuren, déi fir d'Bekämpfung vun der Pandemie a Kraaft gesat goufen, eng Roll gespillt, datt de presuméierten Täter op d'Affer geschoss huet. A sengen Ae war de Mataarbechter un der ganzer Situatioun vun der Pandemie matverantwortlech, well dësen d'Maskeflicht wollt duerchsetzen.