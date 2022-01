Am Hexagone hu sech bannent 24 Stonnen eng éischte Kéier iwwer eng hallef Millioun Leit ugestach, fir genau ze sinn der 501.635.

Dat ass fir eis Noperen en neie Rekord. Et muss een dee Chiffer allerdéngs e bëssen nuancéieren. D’Inzidenz iwwer 7 Deeg bleift stabel am Verglach mam Dag virdrun. D’Spideeler si mat iwwer 30.000 Patienten erëm genee sou voll, wéi am November 2020, allerdéngs si manner Leit op der Intensivstatioun wéi deemools.