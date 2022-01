Zu Paräis kommen e Mëttwoch Vertrieder vu Frankräich, Däitschland, den USA a Russland beieneen.

Déi lescht Gespréicher an där Constellatioun gouf et 2019. Am Laf vun de leschten Deeg huet sech d'Situatioun ëm déi russesch Militär-Presenz un der ukrainescher Grenz jo zougespëtzt.

Den US-President Biden huet elo Sanktioune géint de russesche President Putin an d'Spill bruecht, sollt d'Ukrain effektiv attackéiert ginn. De franséische President Macron wëll iwwerdeems e Freideg mam Vladimir Putin schwätzen a kucken, wéi een d'Situatioun kéint entschäerfen.

Russland huet fir den Ament net genuch Truppen op der ukrainescher Grenz, fir eng grouss Attack ze lancéieren - dat sot den ukraineschen Ausseminister Dmytro Kuleba. D'Zuel vun Truppen un der Grenz wier grouss a géing eng Menace fir d'Ukrain duerstellen, ma net grouss genuch, fir op der ganzer Grenz eng grouss Offensiv ze lancéieren, esou de Diplomatiechef op enger Online-Pressekonferenz.