Et gëtt sech erwaart, dass déi US-amerikanesch Zentralbank annoncéiert, de Leetzëns nees ze héijen.

De Leetzëns steet den Ament jo quasi bei 0. Wéinst der wirtschaftlecher Relance an den USA sinn d'Präisser elo awer staark geklommen. Am Dezember hat d'Inflatioun 7 Prozent erreecht an domadder den héchste Wäert zanter 40 Joer.

D'Decisioun vun der Fed dierft dann och global Auswierkungen op d'Geldmarchéen hunn.