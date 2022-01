D'Boot war vun de Bahamas komm an an e Stuerm geroden. Bis elo konnt nëmmen eng Persoun gerett ginn.

Wéi et vun der US Coast Guard heescht, wier dëse Mann vun enger Persoun gerett ginn, déi op Séi ënnerwee war. Dat ronn 45 Meile vun der Küst vu Fort Pierce Inlet. Den Iwwerliewenden huet gezielt, datt d'Boot e Samschdeg fortgefuer an um Wee vun de Bahamas an d'USA a schwéier Wiederkonditioune gerode wier. Keen u Bord vum Boot hätt eng Rettungswest ugehat. D'Rettungsekippe sichen elo no de Leit, déi sollten an d'USA geschmuggelt ginn.

Eréischt e Freideg goufen 32 Leit aus Séinout gerett, datt vun den US-Autoritéiten an Zesummenaarbecht mat de Bahamas.

D'Coast Guard huet och elo annoncéiert, datt een d'Regioun mat Booter wéilt patrulléieren, fir d'Sécherheet vun de Leit ze garantéieren. Well d'Mier mat iwwerfëllte Booter, déi knapp nach navigatiounsfäeg sinn, ze passéieren wéi schwier an extrem geféierlech.