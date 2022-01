Den 38 Joer alen Oleg Nawalny gëtt wéinst strofrechtleche Virwërf gesicht, sou de russeschen Inneministère zu Moskau an enger Erklärung e Mëttwoch.

En Dënschdeg hat d'Justiz um Geriicht ugefrot, wéinst Corona-Verstéiss d'Sursisstrof an eng Prisongsstrof ëmzewandelen. Den Haftbefeel wier ordonéiert ginn, well d'Police net an der Lag gewiescht wier, den Oleg Nawalny op senger Adress virzefannen, sou säin Affekot Nikos Paraskewow. Et wier net kloer, ob hien d'Land verlooss hätt. Bal sämtlech wichteg Alliéiert vum Alexej Nawalny sinn nämlech zanter senger Inhaftéierung an den Exil geflücht.

D'lescht Joer am August war den Oleg Nawalny zu enger Strof vun engem Joer op Sursis verurteelt ginn, well hie wärend de Protester fir d'Fräiloossung vu sengem Brudder géint d'Restriktiounen a Russland verstouss soll hunn. Him gouf donieft reprochéiert, seng Landsleit opgeruff ze hunn, bei enger net accordéierter Maniff am Januar 2021 matzemaachen, fir säi Brudder z'ënnerstëtzen.