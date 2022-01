An Däitschland gëtt elo eng speziell Task Force agesat, fir Strofdoten am Messenger-Déngscht Telegram ze suivéieren.

Wéi d'Bundeskriminalamt zu Wiesbaden annoncéiert huet, sollen iwwert dee Wee Verdächteger identifizéiert a strofrechtlech poursuivéiert ginn.

Dat an enker Zesummenaarbecht mat der Police an den eenzele Länner an dem Service fir Internetkriminalitéit vum Parquet général zu Frankfurt.

Telegram ass eng Applikatioun, mat där ee ka verschlësselt Message schécken. Se gouf an Däitschland rezent ëmmer nees benotzt, fir Verschwörungstheorien iwwert de Coronavirus ze verbreeden, awer och Doudesmenacen, wouwéinst um politeschen Niveau och schonn iwwert eng méi streng Kontroll diskutéiert gëtt.

Besonnesch d'Corona-Pandemie hätt dozou bäigedroen, datt Mënsche sech op Telegram radikaliséieren, anerer dreeën a souguer Opriff zum Mord verëffentlechen, esou de President vum Bundeskriminalamt Holger Münch.