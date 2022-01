De Mediendirekter aus dem Vatikan schreift et dierft een net vergiessen, wat de Benoit de 16. géint d'Pedophilie vu Geeschtlechen ënnerholl hätt.

De Vatikan verdeedegt den emeritéierte Poopst Benoit XVI, no de Reprochen an der Expertise iwwert de Mëssbrauch am Äerzbistum München a Freising.

Zu senger Zäit als Poopst hätt hie "ganz streng Gesetzer" imposéiert an hie wier den éischte Poopst gewiescht, deen op sengen apostoulesche Reesen e puer mol mat Mëssbrauchsaffer zesumme komm ass.

D'Expertise, déi 5 Affekote vu München am Optrag vun der Kathoulescher Kierch gemaach hunn, wier keng Enquête vun engem Geriicht, a scho guer keng definitiivt Urteel.

D'Conclusiounen doraus, kéinten nëmmen zur Lutte géint d'Pedophilie an der Kierch bäidroen, wann se net just no Sënnebéck géife sichen a sech net ob pauschal Urteeler géife limitéieren, esou de Mediendirekter aus dem Vatikan.