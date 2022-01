D'Analyste gi vun enger Hausse vu 0,25 Prozentpunkten aus, e Schratt deen sech an hiren Aen nach zwee bis dräimol dëst Joer kéint widderhuelen.

D'Federal Reserve, déi amerikanesch Zentralbank, huet decidéiert datt, de Leetzëns aktuell onchangéiert bei 0 bis 0,25 Prozent bleift, betount awer anengems, datt et geschwënn un der Zäit fir eng Hausse ass.

Basis dofir wier en héijen Inflatiounstaux an eng gutt Situatioun um Aarbechtsmaart.

Experte rechnen domadder, datt déi Hausse an der nächster Sëtzung vun der FED decidéiert gëtt. Dat wier de 16. Mäerz an et wier déi éischte Kéier zënter dem Ufank vun der Pandemie, datt déi amerikanesch Zentralbank hire Leetzëns eropsetzt.

D'Analyste gi vun enger Hausse vu 0,25 Prozentpunkten aus, e Schratt deen sech an hiren Aen nach zwee bis dräimol dëst Joer kéint widderhuelen.