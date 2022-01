D'Amerikanerin Virginia Giuffre geheit deem 61 Joer ale Mann vir, hatt am Joer 2002 eng Rei Kéieren sexuell mëssbraucht ze hunn.

De brittesche Prënz Andrew, dee jo viru kuerzem vu senger Mamm der Queen Elizabeth II seng militäresch Titelen oferkannt krut, wëll sech an denger ziviller Klo zu New York verdeedegen. " De Prënz Andrew verlaang ee Jury-Prozess zu alle Punkten an der Klo", esou dem Prënz seng Affekoten e Mëttwoch an engem Geriichtsdokument.

Zum Zäitpunkt vun der presuméierter Dot war d'Affer eréischt 17 Joer al. Déi elo 38 Joer al Virginia Giuffre seet, de Prënz hätt gewosst, datt si mannerjäreg wier. De Fall hänkt och mat de Virwërf géint se verurteelten Sexualstroftäter Jeffrey Epstein zesummen, deen de Mëssbrauch facilitéiert soll hunn. Dem Guiffre säin Affekot huet op d'Fuerderung no engem Jury-Prozess gesot, hie géing sech drop "freeën", de Prënz mat sengen "Ausrieden ze konfrontéieren".

Eng ondatéiert Foto vum Prënz Andrew mam Virginia Giuffre an dem Ghislaine Maxwell, déi viru kuerzem wéinst Mëssbrauch schëlleg geschwat gouf. / © afp

Den zweete Jong vun der brittescher Kinnigin huet bis ewell all Virwërf vu sech gewisen. Mat der Fuerderung vum Prënz gëtt een Zivilprozess ëmmer méi warscheinlech, och wann eng aussergeriichtlech Eenegung nach net ausgeschloss ass. De Prozess kéint am Hierscht ufänken.