De 27. Januar 1945 hunn d'Zaldote vun der Rouder Arméi déi Iwwerliewend vum KZ-Auschwitz befreit. Och 77 Joer dono gedenkt een international den Affer.

Mir dierfen antidemokratesch Tendenzen net ënnerschätzen, warnt d'Associatioun Memoshoah en Donneschdeg am Kader vum internationalen Holocaust-Gedenkdag, deen zanter 77 Joer de 27. Januar un d'Befreiung vum Konzentratiounslager zu Auschwitz-Birkenau erënnert. Eleng an deem KZ sinn am Ganzen 1,1 Millioune Mënschen, dorënner méi wéi 900.000 Judden am Zweete Weltkrich ermort ginn. Am Ganze sinn op d'mannst 5,7 Milliounen Judden a 500.000 Sinti a Roma der Nazi-Ideologie zum Affer gefall.

An enger Zäit, an där weltwäit Juddenhaass a Friemefeindlechkeet, grad wéi radikalnationalistescht Gedankegutt nees zouhuele géifen, wier et méi dréngend wéi jee, fir duerch Opklärungsaarbecht an Erënnerung un den Holocaust besonnesch deene jonke Generatiounen ze weisen, wat geschitt, wann déi humanistesch Wäerter net méi héich gehale ginn an Empathie zu enger Schwächt deklaréiert gëtt, schreift Memoshoah, déi et sech zu Lëtzebuerg zur Aufgab gemaach hunn, fir bei der Opklärung matzehëllefen. Um Holocaust-Gedenkdag appelléiert d'ASBL un d'Politik Verantwortung z'iwwerhuelen an déi antidemokratesch an antihumanistesch Tendenzen, déi am Gaang wieren opzekommen net z'ënnerschätzen.

Holocaust-Gedenkdag zu Lëtzebuerg

An de leschte Wochen a Méint goufen och hei am Land besonnesch op de Manifestatioune géint d'Corona-Politik mat Symboler wéi dem Juddestär zum Beispill Analogien gemaach, déi méi wéi verwerflech sinn, jo an d'Leed vun den Affer vum Holocaust verharmloost. De Jiddesche Weltkongress gesäit d'Pandemie als "Brandbeschleuneger fir Antisemitismus". Ënnert dem Deckmantel vu Kritik un de Coronamesurë wier Antisemitismus nach méi gesellschaftsfäeg ginn, sou de President Ronald Lauer an der däitscher Press.

Och 77 Joer méi spéit ass en Donneschdeg een Dag, fir sech mat deem onvergläichleche Verbriechen auserneen ze setzen. En Dag fir en Zeechen ze setze géint Friemefeindlechkeet, Antisemitismus a Rassismus.

Am Kader vun der "Journée de la Mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité" sinn och eng Rei vu Manifestatiounen um Holocaust-Gedenkdag geplangt. Den traditionelle Concert fir den internationalen Holocaust-Gedenkdag fält Pandemiebedéngt aus.