Um Mëttwoch hunn d’Milize vun der SDF, dem kurdesche Militär am Nordoste vu Syrien, den al-Sina’a-Prisong no enger Woch Revolt nees ënner Kontroll.

4.000 gefaangen Dschihadiste vum IS sinn do ënnerbruecht: een dovunner och de Steve Duarte vu Meespelt. Déi genee Zuel vu Prisonéier, déi bei där leschter Woch vu schwéierem arméiertem Konflikt ëm d’Liewe koumen, ass net bekannt; déi, vun deenen, déi nach ëmmer op fräiem Fouss sinn, och net.

De Petz Bartz huet probéiert erauszefannen, wou de Steve Duarte den Ament drun ass.



Gutt 300 Dschihadiste vum IS an hir lokal sougenannt Schléiferzellen haten de Prisong zu al-Hasakah, am Norde vu Syrien virun enger Woch attackéiert. Et goung drëms, mat Autosbommen a Selbstmordattentater eranzekommen an déi 4.000 Dschihadisten, dorënner 700 Mannerjäreger, fräizekréien, déi do vun de Kurde gefaange gehale ginn. Et war déi gréisste Schluecht géint den IS zanter dat territoriaalt Kalifat zu Baghouz am Mäerz 2019 gefall ass. D’Kurden hu se op en Neits fir sech entscheet – och wann eng 32 vun hinnen et mam Liewe bezuelt hunn. De Prisong wier awer erëm ënner Kontroll.

Aus de Quartiere ronderëm, wou d’Kurde vun Haus zu Haus no Gefaangene sichen, déi fortkoumen, goufen awer och nach haut de Moien vereenzelt Schosswiessel gemellt.

300 als besonnesch geféierlech ageschate Dschihadisten, déi am Prisong souzen, goufe um Dënschdeg an engem schwéier arméierte Convoi vun al-Hasakah an e Spezialprisong 250km ewech op al-Qamishlo verluecht. Dem Steve Duarte säi Kampfnumm “al-Muhadjedin al-Andalousi” stoung net op där Lëscht. Dat hunn ons Source beim Geheimdéngscht vun der SDF confirméiert. Op der Plaz wier d’Situatioun awer nach net definitiv kloer, sou dass den Ament, am Chaos no der Schluecht, nach net mat Sécherheet ka gesot ginn, wien nach op der Flucht ass, wien ëmkoum, respektiv wien erëm agefaange gouf. Um Schluechtfeld vun al-Hasakah léichen nach dobäi och stierflech Iwwerreschter vun de Schléiferzellen an IS-Kämpfer, déi ni vun de Kurde repertoriéiert waren.

Eng 3.500 Gefaangener hate sech awer en Dënschdeg de Kurden erginn an hunn een hannert deem aneren hir Zellebléck verlooss, fir am Haff zesummen ze fannen an erëm gefaange geholl ze ginn. Ënnert deenen och ee Personnage, dee méiglecherweis kéint – d’Betounung läit um Conditionnel hei – de Steve Duarte sinn.

De Glach ass do beim Hoerusaz, der Haltung an dem Teint. Och eventuell bei der Gréisst. Wuelgemierkt ass et eng reng Hypothees opgrond vun enger Physionomie op engem staark pixeliséierte Video. Vun onse Kontakter op der Plaz gouf et, wéi virdru scho bemierkt, bis ewell keng offiziell Confirmatioun fir déi Hypothees.