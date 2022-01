Déi amerikanesch Pharma- a Biotech-Entreprise Moderna préift den Ament e Vaccin géint den HIV-Virus.

Op Grond vun den mRNA-Impfstoffer, déi jo a Rekordzäit géint Corona entwéckelt goufen, wier et Moderna gelongen, mat der selwechter Technologie méiglecherweis en Impfstoff géint Aids hierzestellen.

Eng éischt Testphas wier an den USA am Gaang.

No iwwer 4 Joerzéngten u Recherchen ass et bis ewell nach net gelongen, en effikasse Vaccin géint HIV ze produzéieren an och trotz Medikamenter, déi et mëttlerweil ginn, stierwen nach ëmmer all Joer honnertdausende Leit un Aids.

Dëse Vaccin wier besonnesch fir méi aarm Länner mat engem schlechten Zougang zu Medikamenter wichteg.

56 gesond an HIV-negativ Persoune kruten elo an der 1. Testphas den neien Aids-Vaccin.