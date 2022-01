An engem Telefonsgespréich hu sech d'Presidente vun den USA an der Ukrain op "gemeinsam Mesuren" gëeenegt am Konflikt mat Russland.

Am Konflikt tëscht dem Westen mat Russland ronderëm d'Ukrain hunn d'USA den UNO-Weltsécherheetsrot elo op de Plang geruff. E Méindeg soll sech zu New York an enger ëffentlecher Sitzung mat der Kris auserneegesat ginn. Et géif eng eendeiteg Menace fir den internationale Fridden ginn, duerch déi iwwer 100.000 russesch Zaldoten un der ukrainescher Grenz, an eng méiglech Invasioun, heescht et an der Begrënnung.

D'USA hu Moskau gewarnt, am Fall vun engem Amarsch, wäert d'Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" keng Zukunft hunn. Änlech Aussoe gouf et virdrun och scho vun Däitschland.

Iwwerdeems ginn déi diplomatesch Beméiunge fir ze deseskaléiere weider. De franséische President Macron wëll e Freideg mat sëngem russeschen Homolog Putin telefonéieren. Den Elysée géif sech aus deem Gespréich Kloerheet erwaarden, heeescht et vu Paräis. Eng Reunioun e Mëttwoch hat keng grouss Wierkung.