Mir liewen an enger Welt déi ëmmer méi komplex gëtt. D’ Pandemie, de Klimawandel, politesch Konflikter, sinn do nëmmen e puer Beispiller.

Den Dirk Brockmann ass Komplexitéitsfuerscher, hie well dozou bäidroen, dat mer leieren déi komplex Welt besser ze verstoen.

Déi komplex Welt besser verstoen - Rep. Pierre Weimerskirch

Bei komplexen Themen, misst een déi verschidde Fachrichtungen zesumme bréngen, fir déi ënnerschiddlech Aspekter ënnert d’ Lupp ze huelen, esou de Prof. Dr. Dirk Brockmann. E gutt Beispill wier hei de Klimawandel. Virop ass et e naturwëssenschaftleche Phänomen, dee beschreift, datt sech d’Äerd erwiermt. Di gesellschaftlech, politesch an ekonomesch Konsequenzen, déi duerch de Klimawandel ervirgeruff ginn, géifen am Prinzip aner Fachberäicher betreffen, esou de geleierte Physiker.

Wéilt een di aktuell grouss Erausfuerderung léisen, misst ee mat engem méi breede Bléck op dës schwiereg Thematike kucken. Gesellschaftlech Phenomener ginn ëmmer méi komplex. Villes wat mer haut erliewen hänkt mateneen zesummen. D’Klimakris an d’Pandemie wieren do nëmmen zwee Beispill.

Ee vun de schwieregsten a wichtegste Phenomener dat mer aktuell erliewe wier d’ Spléckung vun der Gesellschaft an d’ Opkomme vu Verschwierungstheorien. Di zentral Fro wier, wei esou eppes entstoe kann. Eng Fro op déi et aktuell kaum eng Äntwert gëtt.

Hei de kompletten Interview mam Dirk Bockmann!