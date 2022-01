An de leschten Deeg huet den Tropestuerm "Ana" an de Staate Mosambik, Malawi a Madagaskar vill Schued ugeriicht.

Nom uergen Tropestuerm "Ana" am Südoste vun Afrika ass d'Zuel vun den Doudesaffer op 86 geklommen. Zéngdausende Mënschen an den am stäerkste betraffenste Staate Mosambik, Malawi a Madagaskar waren e Freideg vun der Baussewelt ofgeschnidden, nodeems de Stuerm d'Strouversuergung ënnerbrach an Haiser, Stroossen a Brécken zerstéiert hat. D'Rettungekippe versichen zu de Leit duerchzekommen. Vill Leit souzen deeglaang op Beem an Diech, fir sech virun de Waassermassen ze schützen.

E Freideg huet de kräftege Reen nogelooss. Malawi huet am Ganzen 20 Doudesaffer gemellt. D'Regierung huet den Noutstand ausgeruff.

Den Inselstaat Madagaskar huet 48 Doudeger gemellt. Ronn 130.000 Mënsche sinn den Autoritéiten no direkt vum Stuerm betraff. Knapp 72.000 hunn duerch de Stuerm hiert Doheem verluer.

Aus Mosambik goufen 18 Doudesaffer gemellt a ronn 10.500 Haiser goufen zerstéiert.