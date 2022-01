D'USA plangen dem President Joe Biden no wéinst der Ukrain-Kris geschwënn zousätzlech US-Truppen an déi osteuropäesch NATO-Staaten ze verleeën.

Et géif dobäi net ëm vill Zaldoten goen, sou de Biden ouni eng konkret Zuel ze nennen. E Méindeg hat Washington 8.500 Zaldoten an den USA wéinst dem Konflikt en Alerte gesat. De Joe Biden betount, et géif sech ëm eng Virsiichtsmoossnam handelen, fir op d'Suerge vun den NATO-Memberen an Osteuropa ze reagéieren. An d'Ukrain géife keng Zaldote geschéckt ginn. Den amerikanesche Verdeedegungsminister rifft weider zur Deseskalatioun op.

Russland huet Aussoe vum Westen no méi wéi 100.000 Zaldoten un der ukrainescher Grenz stationéiert. Et gëtt gefaart, datt Moskau no der Annexioun vun der Krim 2014 en Amarsch an d'Nopeschland plangt. De President Vladimir Putin huet e Freideg géintiwwer dem franséische President Emmanuel Macron d'Reprochen zréckgewisen.

De brittesche Premierminister Boris Johnson wéilt iwwerdeem an den nächsten Deeg mam russesche President Putin telefonéieren, fir u Russland z'appelléieren, sech "zréckzezéien" an d'Negociatiounen nees opzehuelen.