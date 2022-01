D'Regierung huet en neie Reespass virgestallt: Dëse wäert engem Comic änelen, well ee banne populär Figure fanne wäert, déi all eppes gemeinsam hunn.

De belsche Pass krut en neie Look, an deem belsch Comicfiguren ze gesi wäerte sinn. D'Gemenghaiser vun de belsche Provënzstied hu misse Plaz maache fir 16 Comichelden aus der Belsch.

Op de Säite vum Reespass, déi fir de Stempel virgesi sinn, wäerten an Zukunft Figure wéi den "Tim a Struppi", d'"Schlümpfen", de "Spirou" oder de "Marsupilami" Plaz fannen. D'Motiver goufen esouguer thematesch passend bei dat offiziellt Dokument erausgesicht: Et geet also ëm Mobilitéit a Reesen. Esou fënnt een direkt op der éischter Säit d'Rakéit aus dem "Tim und Struppi"-Album "Schrëtt um Mound".

Het nieuwe paspoort kan vanaf 7 februari 2022 worden aangevraagd bij uw gemeente in België of, bij de consulaire post in het buitenland. De prijs die Buitenlandse Zaken aanrekent, blijft ongewijzigd.



ℹ️ Meer info over het paspoort: https://t.co/CzWTdvkX71 pic.twitter.com/bSqaObgvZE — 🇧🇪 Belgium MFA (@BelgiumMFA) January 27, 2022

Donieft gouf awer och Sécherheet viru Fälschungen mat der neier Versioun vum Pass erhéicht. Am Ganze ginn et 48 Elementer wéi Hologrammen a Stréchcoden am neie Pass ze fannen - duebelt esou vill, wéi an der aler Versioun vum belsche Pass.

Den neie Pass kann een da vum 7. Februar un bei senger Gemeng an der Belsch oder bei de Konsulater ufroen. D'Käschten, déi eréischt vum Ausseministère erhéicht goufen, bleiwen awer onchangéiert.

D'Belsch ass d'Land vun de Comics a kann op eng räich Geschicht mat Spriechblose-Geschichten zréckkucken. Den Tim an de Struppi sinn an der Belsch entstanen, grad ewéi de Cowboy Lucky Luke. Zwar hu Länner wéi Japan an d'USA der Belsch de Rang als Comicland Nummer eent zwar scho laang ofgeholl, ma an der Belsch gëtt et ëmmer nach eng grouss Comiczeen.