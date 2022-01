Wéinst engem "Blizzard" goufen an den USA dausende Flich annuléiert. Besonnesch staark betraff war den Nordosten, wou staarke Wand a Schnéi erwaart goufen.

D'Gouverneure vun New York an New Jersey hunn den Noutstand scho verhänkt, wärend d'Buergermeeschtesch vu Boston e Schnéinoutstand ausgeruff huet.

Et gëtt erwaart, datt sech de Stuerm an den nächste 24 Stonnen verschäerft an ënnert anerem extrem déif Temperature mat sech bréngt. De Buergermeeschter vun New York huet iwwer Twitter dorop hi gewisen, datt eng 30 Zentimeter Schnéi erwaart ginn. Allerdéngs wier d'Natur dofir bekannt, ze maachen, wat se wëll.

Informatioune vun der Websäit FlightAware no wiere fir e Samschdeg eng 3.400 Flich gestrach ginn. Schonn e Freideg goufen et eng 1.450 Annuléierungen. Den nationale Wiederdéngscht warnt iwwerdeem, datt et zäitweis "bal onméiglech" kéint sinn, ze reesen. D'Gouverneurin vum Bundesstaat New York huet de Bierger geroden, de Weekend doheem ze bleiwen.

Eréischt virun zwou Wochen hat e Schnéistuerm fir massiv Stroum- a Flichausfäll am Oste vun den USA gesuergt.