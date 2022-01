4 Joer huet den Don Leonardo Guerri fir d'heefegt Laude vu senger Kierch gekämpft. Elo dierf hie just fir d'Mass an d'Owesgebiet lauden - a muss bezuelen.

Méi wéi 200 Mol den Dag huet de Florenzer Paschtouer d'Klacke vun senger Kierch laude gelooss a muss elo dowéinst 2.000 € Strof bezuelen. Wéi d'Zeitung "Corriere Fiorentino" e Freideg matgedeelt huet, hätt sech den Don Leonardo Guerri vun der Kierch Santa Maria a Coverciano iwwer véier Joer laang e Sträit mat den Nopere geliwwert.

Awunner vum Quartier am Oste vu Florenz hu sech driwwer beschwéiert, datt si duerch d'Klackelauden tëscht 8 an 21 Auer bei der Aarbecht, beim Ausrouen a beim Schlofe gestéiert géife ginn. Am schlëmmste wier et an der Fräizäit, wann d'Klacken all hallef Stonn lauden.

No Petitiounen, Geriichtsaffären an Ermëttlunge wéinst dem Kaméidi huet déi toskanesch Ëmweltschutzautoritéit "Arpat" elo duerchgegraff an eng Geldstrof an Héicht vun 2.000 € verhänkt. Donieft muss de Paschtouer sech elo staark zréckhalen: Hien dierf nëmmen nach fir d'Mass a fir d'Owesgebiet um 18 Auer lauden. Selwer huet hie sech net dozou geäussert.