An der Tierkei stinn d'Medie jo zum gréissten Deel schonn ënnert direkter oder indirekter Kontroll vun der Regierung, wat elo nach verschäerft soll ginn.

De Recep Tayyip Erdogan wëll elo nach méi haart géint Medie virgoen, déi him net passen. An enger vun him ënnerschriwwener Richtlinn heescht et, datt ee géint "schiedlech Inhalter" an der "schrëftlecher, mëndlecher a visueller Press" ginn "noutwendeg Moossnamen" ergräifen.

Zil wier et, fir eng negativ Wierkung op d'Gesellschaft, och op Kanner a Jugendlecher, ze miniméieren.

Kritiker soen awer, datt dës Mesuren d'Zensur an der Tierkei nach géife verschäerfen. "Dat an der Verfassung garantéiert Recht op fräi Meenungsäusserung dierf net zerstéiert ginn. Dës Richtlinn huet keng rechtlech Grondlag, awer der Praxis bedeit se méi Zensur" esou de Kritiker an Affekot Veysel Ok op Twitter.