Knapp 11 Millioune Mënsche sinn e Sonndeg a Portugal opgeruff, en neit Parlament an de virgezunnen Neiwalen ze bestëmmen.

A bal alle Sondagë läit d'Sozialistesch Partei vum Premier Antonio Costa vir, ma et kéint denkbar knapp ginn. An der Lescht huet d'Mëtt-Riets-Oppositiounspartei vum PSD däitlech un d'Zoustëmmung gewonnen a louch ze Lescht nëmmen 3 Punkten hannert de Sozialisten an den Ëmfroen. Un der Spëtzt vum PSD steet de fréierer Buergermeeschter vu Porto Rui Rio.

Déi virgezunnen Neiwale goufen am November aberuff, nodeems de Budgetsprojet vun der Minoritéitsregierung fir dëst Joer am Parlament gescheitert war. Déi grouss Fro ass, wien an Zukunft vun de klenge Parteie mat an eng Regierungskoalitioun kënnt. Véier Gruppéierunge kënne mat jee 5 bis 6 Prozent vun de Stëmme rechnen. Et gëtt sech virun allem erwaart, datt déi rietspopulistesch Chega-Partei bäileet. Den Antonio Costa stoung zanter 2015 un der Spëtzt vun zwou Minoritéitsregierung, déi vu méi klenge lénke Parteien ënnerstëtzt goufen.