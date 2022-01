Nom US-President Joe Biden huet och de brittesche Premier Boris Johnson annoncéiert, d'Militärpresenz vun der Nato an Osteuropa ze verstäerken.

De Boris Johnson huet e Samschdegowend ugebueden, d'Zuel vun de britteschen Zaldoten an der Regioun ze verduebelen, fir op déi ëmmer méi grouss "russesch Feindséilegkeet" géintiwwer der Ukrain ze reagéieren. De Weste reprochéiert Russland méi wéi 100.000 Zaldoten an der ukrainesche Grenz stationéiert ze hunn a fäert eng Invasioun. D'Regierung a Moskau wërft dës Reproche weider vu sech a fuerdert, d'Osterweiderung vun der Nato ze stoppen a Länner wéi d'Ukrain net opzehuelen.

Bis e well si ronn 1.150 brittesch Zaldoten an Osteuropa stationéiert. Nieft der Verdueblung vun den Zaldoten sollen och Waffen, Krichsschëffer a Kampffliger an d'Regioun verluecht ginn. Estland soll dann och "Defensivwaffen" kréien. Dat Ganzt soll "dem Kreml en däitleche Message schécken" a weisen, datt een "déi destabiliséierend Aktivitéiten net toleréiert", esou de Boris Johnson. Wa sech de russesche President fir "Bluttvergéissen an Zerstéierung an der Ukrain" decidéiere sollt, wier dat fir ganz Europa "eng Tragedie", esou de brittesche Premier weider, deen an den nächsten Deeg mam Putin telefonéieren an an d'Regioun reese wëll.

Och déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock an hire franséischen Homolog Jean-Yves le Drian hunn eng gemeinsam Visitt an der Ukrain annoncéiert.