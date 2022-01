E Samschdeg huet ee vun de schwéierste Wanterstierm d'Ostküst vun den USA getraff. Bierger sinn deels opgeruff, hir Wunnengen net ze verloossen.

Dausende Flich goufe bis ewell gestrach, d'Wiederwarnunge betreffe ronn 70 Millioune Leit. An de Bundesstaaten New York an New Jersey gëtt den Ausnamezoustand ausgeruff, zu Boston gëllt de "Schnéinoutstand". Am Norde vun New York ginn déi éischt Doudesaffer gemellt.

Et sinn dës Regiounen, déi am schwéierste getraff goufen. Zu New York sichen aktuell Dausende Sans-Abrisen no engem Dag iwwert dem Kapp. D'Situatioun ass esou uerg, datt de Buergermeeschter all d'Leit opgeruff huet, wann et geet, doheem ze bleiwen.

Dës Warnung koum fir eng Fra vu Long Island, am Norde vun New York, ze spéit, si gouf dout an hirem Auto fonnt. Vun den Autoritéiten heescht et, datt si wuel erfruer wier.

Mat bis zu 120 Kilometer an der Stonn kann de Wand am Nordoste vun den USA blosen. D'Wiederdéngschter schwätze vun "bal onméigleche Reeskonditiounen". Eleng an der Regioun ëm Boston ass iwwert ee Meter Neischnéi gefall an am ganze Bundesstaat Massachusetts hunn 117.000 Stéit am Moment kee Stroum.

Ma net just den Nordoste vun den USA ass vum Wanterstuerm betraff. Och den u sech méi waarme Süde kritt Ausleef dovunner mat an et gi fir déi Regiounen ongewinnte Fraschtwarnungen.

D'Wiederdéngschter mellen, datt sech d'Situatioun nach verschäerfe kéint a sech de Schnéi- an Äisstuerm nach weider verstäerkt. Dat Phenomen gëtt an den USA och als "bomb cyclone" bezeechent. D'Gouverneurin vum US-Bundesstaat New York Kathy Hochul huet et dann dem Buergermeeschter vun der Stad New York Eric Adams nogemaach an all d'Awunner opgeruff, iwwert de Weekend doheem ze bleiwen.

Scho virun zwou Woche gouf et e schwéiere Schnéistuerm am Oste vun den USA mat ville Stroum- a Fluchausfäll.