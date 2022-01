De Stuerm "Nadia" huet d'Pompjeeë an Nord- an Ostdäitschland an der Nuecht op e Sonndeg staark gefuerdert. Eleng zu Hamburg ware se 450 Mol am Asaz.

Bannent 24 Stonnen huet de Stuerm vill Schied an Däitschland ugeriicht. Zu Bremen gouf e Foussgänger vun engem Bam getraff, deen ëmgefall ass, an dobäi schwéier blesséiert. Den Däitsche Wiederdéngscht warnt um Sonndegmoie weider virun Onwieder am Land.

D'Accident zu Bremen wier de Pompjeeën no am Biergerpark geschitt. De Bam wier op eng Persoun gefall, déi grad laanscht goung. Donieft gouf et nach en Asaz an engem Wunnquartier, wou eng Bierk a grousser Héicht ofgebrach war a gedreet huet op eng Partie Haiser ze falen. Am Ganzen hunn d'Pompjeeën zu Bremen zanter e Samschdegmëtteg 38 Mol wéinst dem Wierder missten ausrécken.

Zu Hamburg huet de Peegel säin Héichpunkt géint 1 Auer an der Nuecht erreecht. E louch domat 5,20 Meter iwwert dem normalen Héichwaasser. Owes wier dann och e Schëff géint d'Elbbréck gestouss an hätt sech drënner verkäilt. D'Autobunn 255 huet doropshi misse kuerzfristeg gespaart ginn. Um Schëff hunn zwou Persoune misse gerett ginn an d'Schëff war no sechs Stonne rëm fräi.

Géint Hallefnuecht wier de Pompjeeën en Auto gemellt ginn, den an der "Hafencity" mat Passagéier am Waasser gedriwwen ass. Op der Plaz goufen aacht Autoen am Waasser fonnt, allerdéngs ouni Passagéier.

Och an der Regioun ronderëm Kiel hunn d'Pompjeeën e Samschdegmëtteg 387 Asätz wéinst dem Wieder gezielt. Meeschtens wéinst Beem oder Zille vun Diech, déi erofgefall sinn.

Kuerz virun 22 Auer koum et zu Beelitz bei Brandenburg aus bis ewell nach net gekläerte Grënn zu engem trauregen Tëschefall. E Plakat, dat wéinst de Landtagswalen opgestallt gouf, war ëmgefall an hat e Mann ënnert sech begruewen. D'Affer gouf esou uerg blesséiert, datt et méi spéit am Spidol gestuerwen ass.

D'Deutsche Bahn hat de Verkéier an e puer Regiounen tëschenzäitlech agestallt. E puer Stonne méi spéit konnten d'Zich awer erëm fueren. E Sonndeg de Moie koum et awer wéinst de Schied, déi de Stuerm ugeriicht huet, zu Verspéidungen an Annulatiounen.

Den Däitsche Wiederdéngscht warnt um Sonndeg weider, virun allem fir déi nordëstlech Hallschent vun Däitschland, virun Onwieder oder "markantem Wider".