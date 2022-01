D'Impfflicht kënnt a vun dëser Woch u gëtt de Lockdown fir déi Éisträicher opgehuewen, déi sech nach net impfe gelooss hunn.

Zanter Mëtt November konnt een am Alpeland net méi ouni Grond aus dem Haus, wann een net geimpft oder geheelt war, ausser fir schaffen ze goen a fir essentiell Saachen anzekafen.

Korrespondenz aus Éisträich vum Anja Gorge

Shoppen ouni Impfzertifikat oder Beweis, dass ee geheelt ass, war zënter dem 11. Januar och net méi erlaabt. Dat huet awer am Commerce zu ganz ville Kontroverse gefouert. Mä wat ännert dat dann elo fir si konkret?

"Als allererstes ändert der Lockdown für Ungeimpfte für uns gar nix, weil der Lockdown bedeutet nur, dass sie müssen keinen Grund haben, um aus dem Haus zu gehen, aber sie kommen sowieso nirgends rein, weder in den Handel noch in die Gastro. Also ändert es überhaupt nichts für niemanden für uns sowieso nichts". "Meine Meinung ist diese, dass ich es eigentlich eine Frechheit finde, den Lockdown für Ungeimpfte aufzuheben aber alle Maßnahmen gleichzulassen. Das bringt also im Endeffekt gar nichts. Und es wird höchste Zeit, dass einfach die 2G-Regel komplett wegkommt vom Handel," sou e Restaurateur an e Besëtzer vun engem Sportsgeschäft zu Neustift am Stubaital.

Duerch déi besonnesch héich Infektiounszuelen den Ament ass et fir vill Secteuren immens schwiereg, genuch Personal ze hunn, sou d'Cheffin vun engem lokale Restaurant. An et géif engem am Häerz wéidoen, wann ee beim CovidCheck munch Clientë misst ewechschécken, och wa si dobaussen op der Terrasse wéilte bleiwen. "Es is a Frage der Zeit wie lang mer die Löhne no zahlen kennen. Mir kriagn a keine Förderungen… es wird immer ganz groß diskutiert, wie viel Geld miar kriagn. Als reines Restaurant kann i sagen, dass wir mit den Förderungen nichts zahlen kennen, koa Pacht, des is so gering."

Déi finanziell Lag ass besonnesch an Touristeregiounen immens schlecht. De Landeshauptmann vun Tirol Günther Platter huet d'lescht Woch Drock op d'Regierung gemaach, dass den 2G ewechfale sollt. Well d'Gültegkeet vun der 2. Impfung vun 9 op 6 Méint verkierzt gouf, wäerte vum 1. Februar un zousätzlech ronn 320.000 Leit hire grénge Pass verléieren. Ma et kënnt Beweegung an d'Saach.

E Samschdeg den Owend huet de Bundeskanzler Karl Nehammer nei Mesuren op enger Pressekonferenz presentéiert: Sou soll beispillsweis den 2G fir d'Butteker den 12. Februar ewechfalen, eng Woch méi spéit soll een och mat negativem Test erëm kënnen am Hotel iwwernuechten oder e Schnitzel iessen goen.