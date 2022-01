Mir kennen et all, moies fréi op d’Aarbecht oder op d’Uni fueren, kascht vill Zäit an Nerven.

Mä wéi gesäit dat fir d’Lëtzebuerger Studenten a Residenten zu Bréissel aus? An wei schneit Bréissel am Verglach zu Lëtzebuerg of?

Korrespondenz Transport zu Bréissel / Reportage Gil Mancini

Bréissel ass bekannt fir säi villen Autostrafic, mee déi lokal Autoritéite probéieren dogéint ze steieren. Nieft dem Aféiere vun enger 30er Vitesselimite a ganz Bréissel, gëtt et an de leschte Joren och e reegelrechten Opschwong wat de Vëlo betrëfft. An de leschten zwee Joer goufe knapp 40 km néi Vëlospisten amenagéiert an och d’Zuel vu Vëlosfuerer geet all Joer an d’Luucht.

Fir de Jules ass de Vëlo den éischte Choix: „Zu Bréissel, wat awer eng relativ grouss Staat ass, huelen ech am léifsten de Vëlo, wann dat machbar ass, awer soss den Tram oder ëffentlechen Transport, deen ass relativ developpéiert an dat geet awer relativ schnell.“

Nieft engem zimmlech groussen Tram- a Busreseau gëtt et zu Bréissel och e Metrosystem an déi 3 Transportméiglechkeete sinn och gutt openeen ofgestëmmt. Fir d’Liewensqualitéit zu Bréissel ze verbesseren, gëtt et och e progressive Vignettesystem, deen all Joer aner Dieselgeneratiounen den Accès op den Territoire vun der Staat verbitt. Et kann ee sech awer eng Vignette am Viraus kafen. Wann een awer muss mam Auto op Bréissel kaschten dës allerdéngs 35 Euro an et kann een der nëmmen 8 pro Joer kafen.

Dem Floran Macoir, deen elo dat drëtt Joer zu Bréissel wunnt, geet et net drëms sou séier et geet sur Place ze sinn, mee hie setzt op den ëffentlechen Transport fir zu Bréissel virun ze kommen. Am Verglach zu Lëtzebuerg héiert een dacks, dass Distanzen ze wäit ausernee sinn, fir déi selwecht Gewunnechte bäizebehalen, mee och, dass een dacks muss ëmklammen an ee säin Trajet méi plange muss, wéi zu Bréissel.

Et geet de befrote Leit no net ëmmer ëm déi séierst Transportméiglechkeet, mä och ëm déi agreabelst. An dat ass eppes, wat sech souwuel an enger Groussstad wei Bréissel gewënscht gëtt, wéi och zu Lëtzebuerg!