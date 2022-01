90 Nimm vu jonke Lëtzebuerger, deemools bal nach Kanner. 90 Käerzen an der Porkierch vu Péiteng.

Um Sonndeg Owend gouf de Lëtzebuerger Jonge geduecht, zwangsrekrutéiert, déi an der Nuecht vum 30. op den 31. Januar 1945 am Lager vu Sonnenburg vun der SS erschoss goufen. Dat uergst Massaker u Lëtzebuerger wärend dem Zweete Weltkrich.

Et war owes géint 18 Auer, wéi en SS-Sonderkommando vun engen 20 Mann an de Prisong vu Sonnenburg eragestiermt koum. 20 SS-Leit, déi de Befeel haten, all d’Männer ze erschéissen. Kee sollt vun der russescher Arméi, déi virun den Diere vun der Stad stoung, befreit ginn. D’Gemetzels huet déi ganz Nuecht gedauert. Just e puer onschëlleg Prisonéier konnte vun de russeschen Truppe befreit ginn.

"Léif 90 Jonge vu Sonnenburg, Dir waart net vill méi al wéi déi Jugendlech, déi herno déi 90 Käerzen ufänken. Dee Jéngste war 19 Joer al, deen Eelste 24 Joer al. Dat ass och den Duerchschnëttsalter vun de Jonge vu Péiteng. Léif Jonge vu Sonnenbuerg sief et sécher, Dir sidd nach ëmmer an eisen Häerzer an an eise Gefiller. Dout ass nëmmen deen, dee vergiess ass", esou den Erny Lamborelle, de President vun der Federatioun Enrôlés de Force, mat ganz vill Emotioun an der Stëmm.

© Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Éischte Bierger vum Land huet de Fernand Etgen ënnerstrach, datt et eis Flicht ass, all den Affer vum Nationalsozialismus ze gedenken, den Affer Respekt auszedrécken. Grad elo, wou sech wärend der Pandemie eng ganz kleng Minoritéit et erlaabt, d’Covid-Moossnamen mam Holocaust ze vergläichen.

"Symbolesch Gedenkzeremonien, Plazen a Monumenter si méi staark wéi Wierder eleng. Si sinn e staarkt Zeeche fir eis Wäerter. Vu Fridden a Fräiheet. Demokratie. Mënschlechkeet. Toleranz a Respekt. An ech loossen déi Wierder net mat Féiss trëppelen.", esou de Chamberpresident Fernand Etgen.

D’Gedenke vun e Sonndeg solle grad derzou bäidroen, déi kollektiv Memoire opzefrëschen. Et wier wichteg, Brécken ze schloen tëscht de Generatiounen, tëscht der Vergaangenheet an der Zukunft. Fräiheet an Demokratie si fragil.

De Massaker vu Sonnenburg steet stellvertriedend fir déi iwwer 500 Zwangsrekrutéiert, déi och op anere Plaze kollektiv vun den Nazien ëmbruecht gi sinn. An och fir déi sëllegen Eenzel-Exekutiounen, sief et a Lageren, am Prisong oder och direkt un der Front wéinst versichter Desertioun.