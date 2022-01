Am Bundesstaat São Paulo hunn op d'mannst 19 Persounen hiert Liewen duerch staarke Ree verluer, dorënner 7 Kanner.

Ronn 500 Familljen hunn hiert Doheem misse verloossen, nodeems et an där Regioun zu Äerdrutscher an Iwwerschwemmunge komm ass. 9 Persoune goufe blesséiert a 4 Leit gi weiderhi vermësst.

De Gouverneur vu São Paulo, de João Doria, huet Hëllefen an Héicht vu 15 Milliounen Reais annoncéiert, ëmgerechent 2,5 Milliounen Euro, fir am Ganzen 10 Stied, déi vun de Bullislawinen an Iwwerschwemmunge getraff goufen.

Virun 3 Woche hu schro Äerdrutscher an Iwwerschwemmungen am Nopeschbundesstaat Minas Gerais 10 Mënsche mat an den Doud gerappt.