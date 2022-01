Am Landkrees Kusel koum et bei enger Routine-Kontroll zu engem déidlechen Tëschefall.

D'Beamte waren an der Nuecht op e Méindeg op der Kreisstraße 22 ënnerwee, wéi si géint 4.20 Auer bei enger Verkéierskontroll erschoss goufen. All Hëllef koum fir déi 24 Joer al Polizistin an hiren 29 Joer alen Aarbechtskolleeg ze spéit.

Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ass bis ewell näischt gewosst. Ënner Héichdrock gëtt no den Täter gesicht. Et läit keng Beschreiwung vum Fluchtauto oder den Täter vir. Op d'mannst een Dotverdächtegen ass arméiert.

Déi betraffe Streck ass am Beräich Mayweilerhof/Ulmet den Ament gespaart. D'Awunner si gebieden, an deem Gebitt keng friem Leit mam Auto matzehuelen. Zeie solle sech bei der Police Kaiserslautern mellen.