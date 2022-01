D'Dating-Aapp "Grindr", eng Applikatioun fir Homosexueller, kann een a villen Online-Butteker a China net méi eroflueden.

D'Autoritéiten hunn annoncéiert, d'Kontrollen am Internet ze verschäerfen. Si eliminéiere Comportementer, déi der kommunistescher Partei un der Muecht net gefalen. Dës App fir Homosexueller ass am Buttek fir Apple-Produiten an e puer fir Android-Handyen net méi disponibel.