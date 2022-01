An der Foussgängerzon zu Ahaus gouf eng Fra vun engem roude Bobby-Car ugestouss a liicht blesséiert. Elo konnt d'Police déi kuriéis Affär opkläeren.

Am Münsterland hat virun annerhallwer Woch e Kand eng Foussgängerin mat sengem "Auto" ugestouss. Déi 64 Joer al Fra war doropshi gefall, hat sech liicht blesséiert an hir Box gouf beschiedegt.

Well d'Mamm vun deem klenge "Chauffer" der Fra eng falsch Telefonsnummer fir d'Opkläre vun der Affär hannerlooss hat, huet och d'Police probéiert mat hir a Kontakt ze trieden. Dat huet sech allerdéngs méi schwéier erausgestallt, wéi erwaart.

Antëscht hätt sech erausgestallt, dass d'Famill wéinst engem Zuelendréier ënnert där Telefonsnummer net ze fanne war. Dat huet d'Police e Méindeg matgedeelt, nodeems en Zeie gehollef hat, d'Mamm z'ermëttelen.

Dass och an de soziale Medien no hir gesicht gouf, hat si net matkritt. Ma elo hätte béid Parteien déi zivilrechtlech Froe kläre kënnen, heescht et weider vun der Police.