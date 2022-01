De brittesche Premier huet sech nees entschëllegt, fir dat falscht Behuele vu senger Regierung an der sougenannter Partygate-Affär.

Héich hier goung et also, nodeem den interne Rapport vun der héijer Conseillère Sue Gray iwwert de Partygate public gemaach gouf. An deem Dokument, dat eng 20 intern Fester op 10-Downing-Street wärend de Lockdowns ënnersicht huet, geet Rieds vun seriöe Leadership-an Appreciatiouns-Feeler duerch de Premier Boris Johnson. Vun de 16 Fester, déi am Kader vum Party-Gate ënnersicht gi sinn, ginn eng Dosen och vun der Police ënnert d'Lupp geholl - dorënner och e Gebuertsdagsfest fir de Boris Johnson am Juni 2020. D'Suy Gray kënnt an hirem Rapport allemol zur Conclusioun, datt d'Fester vun deenen de Boris Johnson wousst an zum Deel och selwer dobäi war, net appropriéiert wieren an duerfir och net ze toleréieren gewiescht wieren.

Dës Feeler géingen him leed doen, sou de Premier um Méindeg. Iwwerdeems huet den Johnson sech awer selbstbewosst gewisen: "Ich hu verstanen an ech wäert et nees reparéieren", huet hien am brittesche Parlament gesot.

Vu Récktrëtt geet net méi Rieds.