An der Reunioun vum Uno-Sécherheetsrot konnt e Méindeg keen Accord tëscht Russland an der Ukrain fonnt ginn.

Zu Kiew ass d’Situatioun nach roueg, dat och well de Krich tëscht Russland an der Ukrain inoffiziell jo schonn zanter 2014 amgaangen ass, esou de Philip Crowther. Mee och an der ukrainescher Haaptstad géinge sech d’Leit preparéieren an zum Beispill erausfanne wëllen, wou deen nooste Bunker ass. Och Ziviliste ginn trainéiert, fir hir Haaptstad ze verdeedegen.

En Accord tëscht Russland an der Ukrain gouf an der Sëtzung mam Uno-Sécherheetsrot e Méindeg net fonnt, mee et gëtt weider no engem diplomatesche Wee duerch d’Kris gesicht. Russland seet weiderhin, si wéilte kee Krich a beschëllegen de Westen, d’Situatioun iwwerzunn duerzestellen.

Dem Philip Crowther no ass d’Chance, datt e Krich ausbrécht, awer net ausgeschloss. "D'Fro ass: Ass d’Ukrain staark genuch, sech géint Russland ze verdeedegen?" De Westen ënnerstëtzt mat Waffen, mee Truppe wëllen d’USA an d’Nato net schécken.