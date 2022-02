Dublin huet keng Befugnisser, de Manöver ze verhënneren, well déi russesch Marinn an internationale Gewässer ënnerwee ass.

Virun der Küst vun Irland fänkt en Dënschdeg e Militär-Manöver vun der russescher Marinn un, dee bis e Samschdeg dauere soll. Och wa vun Dublin Kritik kënnt, wäert een net vill dogéint ënnerhuele kënnen. Den Exercice fënnt nämlech an internationale Gewässer statt.

Dat ganzt geschitt parallel zu de Spannungen tëscht Moskau an dem Westen, deen eng russesch Invasioun an der Ukrain fäert. Moskau kritt do jo reprochéiert, eng Invasioun wëlle virzebereeden. Iwwer 100.000 Zaldote wiere schonn un der russescher-ukrainescher Grenz postéiert ginn. Irland ass keen Nato-Member a verhält sech deemno an der Ukrain-Diskussioun neutral.

D'Verhandlungen am Russland-Ukrain-Konflikt kommen net virun. Ma den Dialog wëll een awer op alle Säite weiderféieren. En Dënschdeg wëllen den amerikaneschen an de russeschen Ausseminister an deem Kader mateneen telefonéieren an de brittesche Premier Boris Johnson reest fir Gespréicher op Kiew.