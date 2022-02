Nodeems et am Ecuador därmoosse gereent hat, koum et op ville Plazen zu Iwwerschwemmungen. E puer Gebaier sinn dobäi an de Koup gefall.

De Buergermeeschter vun der Haaptstad Quito, de Santiago Guarderas, sot, datt ee bis ewell 11 Doudeger gebuergen hätt, 15 Mënsche goufe verwonnt an 8 Haiser wieren zesummegefall. Iwwer d'Zuel vu Blesséierte wier een awer net sécher, d'Administratioun huet vun 32 Mënsche geschwat, déi verwonnt gi sinn. Duerch de Reen war ënner anerem en Opfaangbecken iwwergelaf an hat eng Flutwell op engem Sportsterrain ausgeléist, zu engem Ament, wou Mënschen do waren. Op Biller an de lokale Medien ass ze gesinn, wéi op verschiddene Plaze Bullislawinen d'Stroossen an d'Hiwwele laanscht de Vulkan Pichincha erofgaange sinn. Autoe goufe vum Bulli mat ewechgerappt, Haiser ënnerspullt an och d'Stroumversuergung ass zesummegebrach. E Méindeg soll 75 Liter Reen op de Quadratmeter gefall sinn. Dat wier e Rekordwäert. Sou eppes hätt een zanter 2003 net méi erlieft, sou nach de Buergermeeschter. Zaldote goufe mobiliséiert fir bei de Rettungs-an Opraumaarbechten ze hëllefen.