D'Douane huet um Fluchhafen zu Karlsruhe/Baden-Baden en décke Batz Geld a Gold am Gepäck vun enger Passagéierin fonnt.

An e puer Bicher hat si 40.700 Schwäizer Franken (ëmgerechent 39.000 Euro) verstoppt. Am Virfeld hat si eng Partie Säiten erausgerappt a Schäiner a gëlle Mënzen an d'literaresch Wierker geluecht. An Nuesschnappech-Päck hunn d'Beamte Gold am Wäert vu 6.300 Euro entdeckt.

Géint d'Fra gouf e Verfaren ageleet. Ausserdeem huet si missen eng Strof an Héicht vun 11.800 Euro bezuelen. Wie mat Geldschäiner, Mënzen oder Gold vun op d'mannst 10.000 Euro Gesamtwäert an Däitschland an- oder ausreest, muss d'Zomm bei der Douane mellen.