De Militärputsch am Burkina Faso - een Zilland vun der Lëtzebuerger Kooperatioun - huet Konsequenzen op d'Relatioun mat dem westafrikanesche Land.

Deemno sollt d'nächst Woch e weidere Kooperatiouns-Accord fir déi nächst Joren ënnerschriwwe ginn - dës Signature gouf awer lo vu Lëtzebuerger Säit ausgesat a bis op Weideres reportéiert.

Wéi et vun den LSAP-Ministeren Asselborn a Fayot heescht, ass een och a permanentem Kontakt mat der Lëtzebuerger Ambassade zu Ouagadougou, wou bis ewell weider geschafft gëtt. Am Burkina huet d'Ambassade e Staff vun enger hallwer Dosen Leit. D'Ministeren hunn op eng parlamentaresch Fro vun de gréngen Deputéierten Empain a Bernard reagéiert.

Zanter iwwer 25 Joer sinn d'Lëtzebuerger Regierung grad wéi eng Partie ONGen am Burkina an der Entwécklungszesummenaarbecht aktiv. De Burkina ass nom Militärputsch aktuell och bannent der Afrikanescher Unioun suspendéiert.

Virum Putsch duerch d'Militärjunta haten et Opstänn an de Militärkasären ginn - bannent de leschte 6 Joer goufe bei terroristeschen Attacken am Burkina eng 2.000 Affer gezielt.

Aktuell ass de President aus dem Burkina ofgesat - de Roch Marc Christian Kaboré steet ënner Hausarrest.

Nodeem de franséischen Ambassadeur aus dem Mali ausgewise gouf, wou och d'Militär d'Soen huet, iwwerleet sech Paräis, wéi sech d'Presenz vun den Truppen an der Sahel-Regioun wäert entwéckelen. Zur Debatt steet e kompletten Réckzuch aus dem Mali.