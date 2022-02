Bei enger Verkéierskontroll goufen e Méindeg de Moie fréi 2 Beamten an der Pfalz erschoss. 2 Männer goufe festgeholl, géint si gouf en Haftbefeel erlooss.

D'Policekommissariater Westpfalz a Saarland hunn zesumme mam Procureur général vu Kaiserslautern op enger gemeinsamer Pressekonferenz en Dënschdeg de Mëtteg confirméiert, dass e Méindeg den Owend 2 presuméiert Täter, en 32 an en 38 ale Mann, e Méindeg den Owend zu Sulzbach am Saarland festgeholl gi sinn.

Op d'Spuer vum Haaptverdächtege waren d'Ermëttler komm, well e Fürerschäin an d'Carte d'identité op der Plaz vun der Dot séchergestallt gi waren. An Zesummenaarbecht tëscht der Police Westpfalz an aus dem Saarland koum den Zougrëff beim Haaptverdächtegen viru senger Hausdier. Den zweete Verdächtege gouf an der Wunneng festgeholl. An där Wunneng goufen och déi Waffe séchergestallt, déi bei der Dot solle benotzt gi sinn.

Géint béid Männer gouf en Haftbefeel erlooss a si sinn zanterhier an Untersuchungshaft. D'Riichter ginn dovun aus, dass si fir de Mord un den 2 Beamte responsabel sinn.

Éischten Ermëttlungen no haten déi presuméiert Täter gewëldert. An hirer Camionnette goufe bei der Verkéierskontroll e Méindeg de Moie géint 4.20 Auer vun den duerno déidleche blesséierte Beamten doudeg Wëlldéieren entdeckt. Am weidere Verlaf wier et zu den déidleche Schëss komm. Déi 24 Joer jonk Beamtin gouf duerch e Schoss an de Kapp déidlech verwonnt, op den 29 Joer ale Polizist war 4 Mol geschoss ginn, ënner anerem och an de Kapp. Dëst gouf en Dënschdeg op der Pressekonferenz präziséiert.

Déi dofir benotzt presuméiert Waffe goufen e Méindeg den Owend an der Wunneng vum Haaptverdächtege sécher gestallt. Weider Ënnersichunge sollen dëst nach zu engem spéidere Verlaf vun den Ermëttlunge confirméieren. Béid Waffen, e Schrout- an e Juegdgewier, géifen zum Verletzungsbild vun den Doudesaffer passen, sou de Parquet Kaiserslautern.

Den 38 Joer ale Haaptverdächtegen huet vu sengem Recht d'Ausso ze verweigere Gebrauch gemaach. Den 32 Joer alen zweete Verdächtegen huet sech zum Virfall bekannt, bestreit awer selwer geschoss ze hunn.