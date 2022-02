De Pass an der Belsch kritt een neit Gesiicht. An Zukunft si Biller dran, déi zur Identitéit vum Land bäidroen.

Wat ass fir Iech dann typesch belsch? Wat gehéiert zum Nopeschland dozou? De Schockela? De Béier oder dach vläicht déi berüümte Comicfiguren? Sief et den Tintin, de Lucky Luke oder d'Schlümpfen. Si all kommen aus der Fieder vu belschen Auteuren. Si sinn also och een Deel vun der Identitéit vum Land an dat soll elo och am Pass festgehale ginn. D’Zeenen, déi duergestallt ginn, dréine ronderëm d'Thema Reesen: d’Schlumpfe paken hir Wallis oder d’Rakéit aus dem Tintin, déi prett ass fir ofzehiewen.

D’Sophie Wilmès, déi belsch Ausseministesch, gesäit et och als eng Zort Soft Power, et wär ee stolz op d’Comicfiguren, déi an der Belsch entstane sinn a géif déi gäre weisen. Virun allem op engem Reesdokument gi si jo reegelrecht eraus an d'Welt gedroen. Mee dat wär net den eenzege Grond, dass déi belsch Päss elo een neien Design kréien. Et ass och eng Sécherheetsmesure. Well no e puer Joer, an deenen esou ee Pass zirkuléiert, wär et wichteg, deen ze erneieren, fir sech och un nei Technologien unzepassen. Den neie Pass an der Belsch wär deemno och manner einfach ze fälschen.

Wien elo inspiréiert ass, säin eegent Dokument ze verschéineren, sollt dat léiwer si loossen. Ee Pass gehéiert dem Staat an eng Verännerung oder Zerstéierung ass deemno net erlaabt a souguer strofbar.

Dovunner ofgesinn, huet de Lëtzebuergesche Pass eng ganz Partie Biller vu berüümte Gebaier aus dem Land. Esou gesäit een hannendran de Palais, d’Philharmonie, d’Dräi Eechelen, de Mudam, d’Passerell fir an d’Stad an d’Gëlle Fra.

An 186 Länner kann ee mam belsche Pass ouni Visa eran. Domadder läit d’Land um globale Ranking op der Plaz 6. De Lëtzebuerger Pass läit op der 4. Plaz a léisst een nach an zwee Länner méi ouni Visa ran. Vum dem 7. Februar u kann de Pass a Gemengen an der Belsch ugefrot gi fir 65 Euro. Dat ass do een normale Präis fir ee Pass mat 32 Säiten ouni Procédure d’urgence. Dofir ass en dann awer och fir 7 Joer gëlteg.